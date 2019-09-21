(الثورية): (4) مسارات للتفاوض مع الحكومة

قال أحد الأحزاب بالجبهة الثورية، إن التفاوض مع الحكومة يتبلور في قسمين (قومي- فرعي). وذكر الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وعضو الجبهة الثورية عبد الوهاب جميل لمصادر أمس، أن التفاوض مع الحكومة سيجري في مساقين: الأول قومي ومعني بحل القضية القومية الكلية، بينما يضم المساق الثاني أربعة مسارات هي مسار (دارفور، الشرق، المنطقتين، والشمال).

Advertisements

وفي سياق آخر، اتهم جميل بحسب صحيفة الإنتباهة، عناصر النظام البائد بتحريك مظاهرات بالشرق تحت مظلة جهوية وتدعو لتقرير مصير للمنطقة. وأكد أن الحزب لا يؤمن بالحلول الجهوية والإثنية، إنما يطالب بالحلول الكلية للأزمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)