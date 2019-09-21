المخابرات العامة تحبط تهريب أجانب

تمكن جهاز المخابرات العامة من احباط عملية لاحدى عصابات تهريب البشر خلال محاولتها ادخال “11” اجنبياً من بينهم طفلة الى البلاد بصورة غير شرعية عبر الحدود مع احدى دول الجوار.

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واكدت التحريات مع المهتمين من المتسللين انهم كانوا ينوون تهريب الأجانب الى احد موانئ البحر الأبيض المتوسط نظير دفع مبلغ “1500” دولار للشخص الواحد.

وقال الناطق الرسمي باسم جهاز المحابرات العامة انه تم التحفظ على المتهمين في بلاغ التسلل الى الأراضي السودانية دون الحصول على الأذونات والأوراق الرسمية كما هو متبع في القوانين السودانية, وبحسب صحيفة آخر لحظة, أشار الى تسليم المتهمين للشرطة التي تابعت مع النيابة اجراءات البلاغ توطئة لتقديمهم الى المحكمة المختصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)