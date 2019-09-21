بالفيديو : المصريون يخرجون الى الشوارع.. “ارحل يا سيسي”

تظاهرت جموع من المصريين وسط القاهرة وفي محافظات مختلفة مساء يوم الجمعة مطالبين بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابة للدعوة التي أطلقها رجل الأعمال والممثل المصري محمد علي.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة متظاهرين يهتفون في مواقع مختلفة وسط القاهرة، وفي محافظات الإسكندرية والسويس والغربية.

وهتفت مجموعة من المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة): “الشعب يريد إسقاط النظام”. وفي شارع طلعت حرب المجاور للميدان تجمع متظاهرون وهتفوا: “قول ما تخافشي، الخاين لازم يمشي”.

واحتفى ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بما اعتبروه باكورة الاستجابة لدعوة التظاهر ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها المقاول والممثل المصري محمد علي الذي عمل مع الجيش عدة سنوات.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وسط الميدان، وقد تداعى الناشطون لمؤازرتهم والانضمام إليهم للمطالبة بتنحي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهر رجل الأعمال محمد علي في فيديو جديد وقصير وقد بدا عليه التأثر نتيجة تزايد أعداد المتظاهرين في القاهرة وعدد من المحافظات. ودعا الجميع للنزول والتظاهر للمطالبة برحيل السيسي.

وقال علي إنه يرغب في العودة إلى مصر، وإنه ليس على أحد أن يخرج من بلده لمجرد أنه معارض، إلا أنه قال إنه خرج خوفا من النظام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)