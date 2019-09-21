بالفيديو : في أولى تداعيات مظاهرات مصر.. فضيحة جديدة لقناة الجزيرة الإخبارية

كشف الإعلامي عمرو أديب عن فضيحة جديدة لفضائية “الجزيرة القطرية”، من خلال نشرها لمقاطع فيديو تدعي أنها لتظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة.
وعلق أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، قائلًا: «هل يعقل أن يكون نفس المبنى في التحرير وفي المنصورة»، متابعا: «القناة تكذب نفسها وبتنقل نفس المشاهد وهي قديمة في الأصل ».
وبحسب موقع البوابة عرض أديب فيديو يفضح قناة الجزيرة، قائلا: «ذاعوا فيديو فيه صورتان مرة يقولوا عليه ميدان التحرير ومرة يقولوا عليه المنصورة القناة الإرهابية تناقض نفسها”.
وتابع: «نفس الصورة قالوا عليها في التحرير وفي المنصورة»، مردفًا: «للأسف الناس شيرت الفيديو.. الجزيرة معروفة بالتزييف”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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