“حقوق الإنسان” تُعلن تقرير “فض الاعتصام” خلال يومين

التاريخ: 21-سبتمبر-2019
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كشفت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان حورية إسماعيل، أن المفوضية ستقدم تقريرها للرأي العام حول “فض الاعتصام” خلال اليومين القادمين.
وأوضحت حورية لمصادر أن تأخير تقديم التقرير جاء لأسباب عدم تعاون بعض الجهات مع المفوضية في إعطاء المعلومات والبيانات، وقالت إن التقرير غطى كل الانتهاكات التي حدثت جراء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وما صاحبه من تداعيات، وبعض الأحداث اللاحقة منها أحداث الأبيض وبورتسودان، وأكدت أن من واجب الدولة تسهيل عملية البحث عن المفقودين، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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