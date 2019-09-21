قيادات النيل الأزرق: مطالب عقار بالحكم الذاتي لا تخدم قضايا المنطقة

التاريخ: 21-سبتمبر-2019
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رفضت قيادات الادارة الاهلية بولاية النيل الأزرق, المطالبات التي اطلقها مالك عقار بالحكم الذاتي للمنطقة, واصفة اياها بانها مطالبات فردية لا تعنيهم في شيء ولا تخدم قضايا المنطقة.
وقال المك يوسف حسين المك, مك مملكة فازوغلي وممثل الادارات الاهلية بالولاية, إن السلام قضية محورية تأتي في مقدمة اولوياتهم, مبيناً بحسب صحيفة آخر لحظة ان مطالبات عقار الغرض منها رفع سقف التفاوض, مضيفاً ان اهل المنطقة هم الذين يقومون بتحديد نوع حكم ولايتهم, مشيراً الى ضرورة استصحاب رؤية اهل المنطقة في الامور التي تخص الولاية.
ولفت حسين الى ان عملية التوافق والتراضي من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ستفضي الى احلال السلام وانزاله الى ارض الواقع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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