حقائق خطيرة.. (80) مليار دولار فساد في بيع أصول حكومية

كشفت لجنة حكومية مختصة بحصر الشركات الحكومية، حقائق صادمة عن عمليات الفساد والتجاوزات المالية التي تمت من بيع للأصول الثابتة والمتحركة تجاوزت جملتها سقف الـ (80) مليار دولار، في ذات الأثناء الذي استعجلت فيه اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد.

وقال رئيس اللجنة محمد أحمد الغالي لمصادر إن تشكيل مفوضية مكافحة الفساد يمكن من حجز الأصول المالية والثابتة والشركات التي ثبت وجود تجاوزات فيها، فضلاً عن القبض على المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية وتقديمهم للعدالة، وأكد أن اللجنة وضعت يدها على مستندات وصفها بـ(الخطيرة) حول تجاوزات الشركات الحكومية في عهد النظام البائد، وأضاف قائلاً: (لدينا مستندات عن كل التجاوزات وسوف نقدمها لمفوضية مكافحة الفساد بعد تشكيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية).

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وقال الغالي إن جملة التجاوزات للشركات والمؤسسات الحكومية في عهد النظام السابق تتجاوز (٨٠) مليار دولار بينها تجاوزات بيع الفلل الرئاسية بمبلغ (٥٠) مليون دولار بالرغم من أن قيمتها الحقيقة تتجاوز (٥٠٠) مليون دولار، فضلاً عن بيع فندق الهيلتون بنحو (٤٥) مليون دولار بينما قيمته الحقيقية (١٣٩) مليون دولار، وأشار إلى أن التجاوزات المالية تشمل بيع خط هيثرو والنقل النهري، إضافة لتجاوزات مالية ضخمة في بيع الأراضي تبلغ مليارات الدولارات، وتابع قائلاً: (التجاوزات المالية كبيرة وربما يصل مبلغ التجاوزات إلى (٩٠) مليار دولار أو أقل بقليل).

وفي سياق متصل وبحسب صحيفة الإنتباهة، فإن عدداً من الوزراء بينهم وزير الدفاع طالبوا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بتعجيل تشكيل مفوضية الفساد خاصة أن قانونها أرجئ في البرلمان منذ عامين، لجهة أن المفوضية لديها صلاحيات كبيرة في التعامل مع ملف الفساد، بينها مصادرة الأصول وحجز الممتلكات وإصدار أوامر قبض ضد المتهمين. فيما كشفت مصادر عدلية عن هروب عدد من رموز النظام البائد المتهمين في تجاوزات مالية لا سيما ملف فساد الأراضي خارج البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)