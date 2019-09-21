التغيير: محاولاً لإعادة مفصولي القوات النظامية للخدمة

كشفت قوى الحرية والتغيير عن شروعها في تحريك اجراءات قانونية في مواجهة مديري جامعات حكومية, وقال القيادي بالحرية والتغيير مولانا الشيخ حسن انهم بصدد تحريك اجراءات قانونية في مواجهة العديد من مديري الجامعات لتسببهم في تدمير العملية التعليمية بالجامعات خلال السنوات الماضية, بجانبان العديد منهم لم يكن امينا على العملية التعليمية على حد قوله.

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وقلل الشيخ من دفع “32” من مديري الجامعات باستقالاتهم, ووصف الامر بالطبيعي, كاشفاً بحسب صحيفة آخر لحظة عن عزم الحرية والتغيير قضيتي قانون الطوارئ والضباط ومنسوبي القوات النظامية المفصولين مع رئيس مجلس الوزراء من اجل اعادتهم للخدمة, بجانب رفع قانون الطوارئ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)