ياسر العطا: تعرّض “الانتقالية” لضغوط “التغيير” تُثير المخاوف

قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا، إن عدم تحقيق الحكومة لمطلوباتها تعتبر إحدى مخاوف المرحلة الانتقالية، بجانب تعرضها لضغوط من قبل “قوى الحرية والتغيير”، وعدم تجاوبها مع عدد من الأحزاب.

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ولم يستبعد العطا بحسب صحيفة الصيحة، حدوث انقلابات عسكرية، وأكد أن تعقيدات وتراكمات ثلاثين عاماً من القهر وكبت الحريات أمر ليس سهلاً، وقال “الأمر لم يكن بالسهل هناك تعقيدات وغياب تام للأحزاب”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)