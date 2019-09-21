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                   الحرية والتغيير: رؤساء دول عديدة يقرأون من الورق

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 21-سبتمبر-2019

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                   الحرية والتغيير: رؤساء دول عديدة يقرأون من الورق

 

دافعت قوى الحرية والتغيير عن وزراء الحكومة الانتقالية, وقال القيادي بالتغيير عادل خلف الله, انه لا يوجد أي اتجاه من قبلهم في الوقت الراهن للمطالبة بتغيير اي وزير, وأضاف ان الحكم عليهم يتم بالافعال وليس بالاقوال, وتابع من السابق جداً الحكم عليهم ولم يحن الوقت لذلك.

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وأشار الى ان وزيرة الخارجية لم تبتدع شيئاً جديداً بالقراءة من ورقة, وقال بحسب صحيفة آخر لحظة: رؤساء ووزراء دول عديدة درجوا على القراءة من الورق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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