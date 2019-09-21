مورينيو يصدم ريال مدريد وينقذ زيدان.. ماذا فعل؟

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال ومانشستر يونايتد السابق عودته لتدريب الفريق الملكي من جديد في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية رداً على ارتباطه بتدريب اليرينجي: "لن أحب العودة إلى ريال مدريد لأن لديهم مدرب وهو ليس أي مدرب".

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية بالأمس أن مستقبل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بات موضع شك وذلك عقب الهزيمة المفاجئة من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد خاض المباراة في حديقة الأمراء بعد أن تمكن من حصد ثماني نقاط من أربع مباريات في الدوري الإسباني لكن الملكي لم يكن مقنعاً من حيث حيث الآداء كما فعل في المباريات السابقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن زيدان حصل على الأموال اللازمة لجلب العديد من اللاعبين المميزين أثناء فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصحيفة البريطانية تشير إلى أن زيدان يتعرض الآن للكثير من الضغوط والتي يمكن أن تصل إلى حد الإقالة.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن عدداً من اللاعبين وصفوا شكل ريال مدريد الحالي بالفاشل من وراء الكواليس بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية للمنافسة على الألقاب مثلما كان في الوقت السابق.

وألمحت الصحيفة أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز لتولي مسئولية ريال مدريد في حال إقالة زين الدين زيدان من منصبه وذلك بعد حوالي عام على رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

