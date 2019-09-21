السودان يعلن عن السعر التركيز لقمح الموسم الشتوي

صرح بذلك (لسونا) المدير العام للبنك الزراعي الأستاذ صلاح حسن أحمد، مؤكدا اهتمام الدولة بتشجيع كافة المنتجين للدخول في إنتاج الموسم الشتوي (2019-2020م)، مشيرا إلى أن البنك الزراعي قد قام مؤخرا باصدار السياسة التمويلية للموسم الشتوي.
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