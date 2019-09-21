خبراء يطالبون الحكومة بإعطاء أولوية لمعاش المواطنين

طالب خبراء اكاديميون ومحللون سياسيون وقادة حزبيون الحكومة الانتقالية بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لقضايا المواطنين والاهتمام بمعاش الناس.

وقال الدكتور اسامه محمد سعيد الخبير الأكاديمي أن الأزمات الحياتية اليومية التي تواجه المواطن في حالة ازدياد وتصاعد بصورة متسارعة، مشيرا في هذا الخصوص إلى استمرار أزمة الوقود والخبز فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات مؤكداً أن أزمة المواصلات بالخرطوم ظلت بدون حل مما تسبب في إشكالات لدى المواطنين.

إلى ذلك قال رئيس حزب الغد الديمقراطي نورين عبد القفا، إن الجهد الحكومي يجب أن يوجه ليصب في متطلبات المواطنين الضرورية من خبز، وقود ومواصلات، وكهرباء باعتبارها من أسباب قيام الثورة وذلك قبل الحديث عن عودة اليهود.

وجدد تأكيده بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كانت من الأسباب الرئيسية في تفجر الأوضاع.

من جهة ثالثة أوضح استاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية الدكتور أحمد ابوقرجة، أن متطلبات الحياة اليومية للمواطن تعد من الضروريات الأساسية ضمن قائمة الحقوق الأمر الذي يتطلب وجود أفكار ومقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية لتحقيق أهداف الثورة.