الدولة تتحرك إلى الأمام.. ما نتائج زيارات وقرارات "حمدوك"؟

بدأت مؤسسات الدولة السودانية في التحرك من أجل إعادة قيمة البلاد في الداخل والخارج من خلال زيارات المسئولين للدول بجانب القرارات الداخلية.

الأسبوع الماضي شهد زيارة مهمة للرئيس الإريتري أسياس أفورقي للسودان لأول مرة منذ 5 سنوات، بجانب زيارة مماثلة لوزير الخارجية الفرنسي جان لودريان بعد انقطاع 10 سنوات، ووصل أيضا للخرطوم وزير الدولة للتعاون الدولي السويدي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وزار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مصر في ثاني محطاته الخارجية بعد جنوب السودان، ويرتب لزيارة السعودية، بجانب الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تحركات إيجابية في مسار التطبيع مع العالم.

كان الأسبوع المنصرم كالجذوة المتقدة تحت أقدام الإخونجية في السودان، حيث ألقي القبض على كاتم أسرارهم محمد أحمد علي الشهير بـ"الفششوية" في اتهامات فساد، بجانب حظر الحسابات البنكية لزوجة البشير، وداد بابكر، ونائبه علي عثمان محمد طه، والإخواني البارز عبدالرحمن الخضر الهارب لتركيا.

ولم تتوقف صفعات السلطة الجديدة في السودان تجاه "الإخوان" عند هذا الحد، ولكنها امتدت لاجتثاث كوادر الحركة الإسلامية السياسية المتغلغلين في مؤسسات الدولة.

ففي بداية الأسبوع الماضي أقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الإخواني المكروه عيساوي عن رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

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وامتدت حملة النظافة لتشمل إقالة وكلاء وزارات المالية، والخارجية، والتعليم العالي المحسوبين على النظام الإخواني البائد، بينما هرب مديرو 30 جامعة حكومية من حرج الإقالة، وسارعوا بتقديم استقالاتهم لمجلس السيادة.

وبلغت الصفعات على وجه تنظيم الإخوان الإرهابي ذروتها، بعد قرر المجلس حل الوحدات الجهادية والتحفظ على مقارها، وهي مليشيا تابعة للحركة الإسلامية السياسية داخل الجامعات، وتعمل على إرهاب الطلبة المناوئين للفكر الإخواني وتقويض الاستقرار الأكاديمي.

الإجراءات الرسمية في مواجهة التنظيم البائد، صاحبها حراك شعبي لكنس الحركة الإسلامية السياسية؛ حيث احتشد آلاف السودانيين أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم، مطالبين بمحاسبة رموز النظام المعزول

تلك التحركات أثارت رضا وتفاؤل الشارع السوداني بتحجيم تنظيم الإخوان الإرهابي واجتثاثه، فيما يعتقد محللون أن ما تم يمثل بداية فعلية لاجتثاث الحركة الإسلامية السياسية ويؤكد صدق نوايا السلطة الجديدة في هذا الاتجاه.