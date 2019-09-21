"كيت ميدلتون" ترتدى فستانًا سعره 325 جنيهًا إسترليني.. كيف يبدو؟

تحرص السيدات فى العالم على متابعة الأزياء التى تختارها المشاهير من النجمات والمشاهير طوال الوقت لمعرفة آخر ما وصلت إليه الموضة فى العالم، إلا أن الأمر لم يعد يقتصر على متابعة النجمات فقط، حيث انضمت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون إلى قائمة المشاهير منذ للحظات الأولى لزاوجها من انضمامها إلى العائلة المالكة فى بريطانيا بعد زواجها من الأمير ويليام.

تهتم "كيت" طوال الوقت باختيار إطلالات تناسبها، ويعد الفستان الوردى "الميدى" الذى ظهرت به مؤخرًا أكبر دليل على ذلك، هذا الفستان الذى اختارته من بيت أزياء L.K.Bennett الشهير فى لندن، والذى يبلغ سعره 325 جنيهًا إسترلينيًا وفقًا لـ"دايلى ميل".

يعد الفستان "ميدى" مطبوعًا وهو نسخة وردية من فستان"Madison"، وارتدته "كيت" أيضًا باللون الأرجوانى فى عام 2016، ولكنها هذه المرة أضافت أقراط منCatherine Zoraida ، وحقيبة Mulberry "Darley" من التمساح الأحمر.