"كيت ميدلتون" ترتدى فستانًا سعره 325 جنيهًا إسترليني.. كيف يبدو؟

تهتم "كيت" طوال الوقت باختيار إطلالات تناسبها، ويعد الفستان الوردى "الميدى" الذى ظهرت به مؤخرًا أكبر دليل على ذلك، هذا الفستان الذى اختارته من بيت أزياء L.K.Bennett الشهير فى لندن، والذى يبلغ سعره 325 جنيهًا إسترلينيًا وفقًا لـ"دايلى ميل".
يعد الفستان "ميدى" مطبوعًا وهو نسخة وردية من فستان"Madison"، وارتدته "كيت" أيضًا باللون الأرجوانى فى عام 2016، ولكنها هذه المرة أضافت أقراط منCatherine Zoraida ، وحقيبة Mulberry "Darley" من التمساح الأحمر.
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