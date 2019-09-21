17 هدفا حصاد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإماراتى

أسدل الستار مساء الجمعة، على منافسات الجولة الأولى من دورى الخليج العربى "الدوري الإماراتي"، بتعادل سلبى فى لقاء النصر مع الوصل. وشهدت المباريات السبعة فى الجولة الأولى من الدوري الإماراتي، تسجيل 17 هدفا، بمعدل 2.4 هدف فى المباراة الواحدة، وكانت مباراة العين ونظيره فريق اتحاد كلباء الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 5 أهداف. وجاءت نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإماراتي، على النحو التالى: الجزيرة 2 – 0 الظفرة حتا 0 – 3 شباب الأهلى دبى الشارقة 2 – 0 خورفكان Advertisements بنى ياس 2 – 2 عجمان العين 3 – 2 اتحاد كلباء الفجيرة 1 – 0 الوحدة النصر 0 – 0 الوصل يذكر أن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإماراتى، سوف تقام على مدار يومى الخميس والجمعة 26 و 27 سبتمبر الجارى.

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