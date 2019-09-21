مقتل "الرجل الثاني" للحوثيين في البيضاء بغارة للتحالف

كشفت مصادر يمنية، عن مقتل أحد أبرز القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة البيضاء، وسط اليمن، الجمعة، بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية.

وقالت المصادر، إن غارة جوية لتحالف دعم الشرعية، استهدفت القيادي الحوثي المدعو العميد محمد عبده دغيش المكنى "أبو ثابت" المعين من قبل الميليشيات الحوثية أركان حرب محور البيضاء، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية محلية.

وأكدت المصادر مقتل القيادي الحوثي محمد دغيش مع عدد من مرافقيه جراء الغارة، التي استهدفتهم في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وكانت ميليشيات الحوثي قد عينت دغيش مشرفاً أمنياً في محافظة البيضاء قبل أن تعينه لاحقاً أركان حرب محورها في البيضاء.

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من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني، الجمعة، تنفيذ هجوم مباغت على تعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الرزامات في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.

وقال قائد لواء حرب واحد، العميد محمد الغنيمي، إن "قوات الجيش الوطني نفذت عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات لميليشيا الانقلاب الحوثي كانت في طريقها إلى جبال "الغربة والجربة" المحاصرة من قوات أبطال لواء حرب واحد في جبهة الرازمات بمديرية الصفراء".

وأوضح، أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات واستعادة الكثير من الأسلحة، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.