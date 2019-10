92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا

وصلت إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold المعاد إنتاجه على طريقة الـ Live Action، إلى 92 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 2 أغسطس في الكثير من الدول المختلفة حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم إلى 58 مليون دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و34 مليون دولار حول العالم، الفيلم من إنتاج شركة Paramount.

الفيلم من بطولة إيزابيلا مونر، إيفا لونجوريا، تيمويرا موريسون، بينيشيو ديل تورو، مايكل بينيا، داني تريجو، كوريانكا كيلشر، أوجينيو ديربيز، أدريانا بارازا، ومن إخراج جيمس بوبين، وتأليف كريس جيفورد، دانييل سانشيز ويتزل، نيكولاس ستولر.

ويدور فيلم " Dora and the Lost City of Gold" المستوحى من المسلسل الكرتونى الذى يحمل اسم " دورا "، حول فتاة بنفس الاسم التي أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يساعدها على الاستعداد للمدرسة الثانوية، وسرعان ما وجدت " دورا" نفسها تقود بوتس ودييجو وسكان الغابة الغامض ومجموعة من المراهقين في مغامرة حية لإنقاذ والديها وحل اللغز المستحيل وراء حضارة الإنكا المفقودة.