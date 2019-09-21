ماذا حدث؟.. أزمة مخيم اللاجئين بجزيرة ليسبوس اليونانية

قالت سلطات جزيرة ليسبوس اليونانية، إنه لم يعد بإمكانها استقبال مزيد من الوافدين الجدد فى مخيم لاجئين مكتظ بأكثر من 440 % من سعته.

وصرح مسؤولان - حسبما أفادت قناة الحرة الاخبارية اليوم الجمعة - بأن مخيم موريا يقيم فيه 12 ألف شخص، وأنه لا سبيل لاستضافة المزيد.

وأضافا أن الوافدين الجدد ينامون فى العراء أو فى خيام خارج المخيم، الذى تبلغ طاقته الاستيعابية 3000 لاجئ.

ونقل عدد من اللاجئين إلى مخيم مؤقت أصغر حجما تديره وكالة اللاجئين الأممية، على الساحل الشمالى لجزيرة ليسبوس.

وذكرت سلطات الجزيرة إن ما لا يقل عن 140 مهاجرا قادمين على متن زوارق من تركيا وصلوا إلى ليسبوس الجمعة.