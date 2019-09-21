جهاز المخابرات العراقى يعثر على طائرة مسيرة لـ "داعش"

وذكرت الخلية في بيان أنه "بناء على معلومات دقيقة، عثرت قوة مشتركة متمثلة بجهاز المخابرات مكتب ديالى والحشد الشعبي، على طائرة مسيرة تابعة لتنظيم داعش مخبأة في إحدى الجزر الواقعة في بحيرة حمرين أثناء مداهمة مواقع أوكار للتنظيم". ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
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