الدوري السعودي.. هزيمة "مفاجئة" للنصر أمام الحزم

وسجل المهاجم السويدي كارلوس ستراندبرغ، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، وقاد فريقه إلى فوزه الأول هذا الموسم.
وكان النصر الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من حيث السيطرة والاستحواذ، لكن الحزم نجح في التقدم عندما تلقى ستراندبرغ كرة خلف الدفاع وانفرد بالحارس الأسترالي براد جونز ولعبها على يمينه (14).
وأنقذ الحارس الجزائري، ماليك عسلة، مرمى الحزم من هدف التعادل بابعاده رأسية المغربي عبد الرزاق حمدالله إلى ركنية (21).
وكثف النصر من هجماته في الشوط الثاني، ولعب المدافع البرازيلي مايكون بيريرا كرة رأسية مرت بجانب القائم (62)، وواصل عسلة تألقه بتصديه لكرة البرازيلي بيتروس (85)، قبل أن يهدر حمد الله انفرادا في الوقت بدل الضائع.
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