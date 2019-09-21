كيف تلقى الكويتيون رسالة أميرهم من أمريكا؟

لاقت تحية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لشعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية استقبالاً كبيراً لدى مواطنيه الذين عبَروا عن فخرهم بشيخهم الذي خصهم بالوصية بالرغم من بعده ووضعه الصحي داعين له بالشفاء العاجل والعودة القريبة إليهم.

ولم تمض ساعات قليلة على إرسال الشيخ صباح سلامه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى كل كويتي وكويتية حتى بادر المواطنون بمختلف أطيافهم بالرد على هذه التحية عبر منصات مواقع التواصل بإرسال سلامهم لأميرهم مرفقاً بأبيات شعرية وصوره فضلاً عن مقطع الفيديو الخاص بسلامه إليهم.

وتصدر وسمي #صباح_الاحمد، و #سلام_الامير_لكل_كويتي_وكويتيه المراتب الأولى في ”تويتر“ عقب مشاركة النشطاء بالرد والتعليق على سلام الأمير، مبدين فرحتهم بتعافي الأمير عقب الوعكة الصحية التي أصيب بها مؤخراً.

ودعا الفنان عبد العزيز محمد لويس بسلامة الأمير، قائلاً ”تعـال وعطنا هالمرض ونقسمه علينا كلنا ، ترد بالسلامة ياحبيبي“.

وكتب الناشط خلدون العنزي ”لقد اتعبت من بعدك بحكمتك بكرمك بعطفك بعفوك بإبتسامتك بإنسانيتك بحلمك بعطائك بصبرك بقيادتك يا أمير الإنسانية أدعو الله أن يحفظك من كل مكروه وأن يمد سموك بوافر الصحة والعافية وأن تبقى رباناً للكويت وشعبها وشجرة الكويت المثمره في تاريخها“.

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وقال الإعلامي محمد أحمد الملا ”سمو الأمير الشيخ #صباح_الأحمد يوصي رئيس مجلس الأمه #مرزوق_الغانم بالسلام على كل كويتي وكويتية الله يحفظك و يرجعك لنا سالم يا أمير الإنسانية“.

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.

وسبق أن تعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي في شهر آب/ أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة.