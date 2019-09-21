محكمة هولندية تقضي بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح

وأصدرت المحكمة بيانا، قالت فيه إن منح ترخيص حيازة السلاح للمهاجم المضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة.
وأضاف البيان، أن الشرطة تتحمل مسؤولية دفع التعويضات عن الوفيات والإصابات، إضافة إلى تعويضات أخرى.
وفي 9 أبريل/نيسان 2011، أطلق مختل عقلي النار في مركز تجاري في ”ألفن آن دن راين“ غرب هولندا، تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين قبل أن ينتحر.
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