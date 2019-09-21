"سبيربنك" يقاضي شركة "نيو ستريم" السويسرية

وفي الدعوتين، المسجلتين في 19 سبتمبر، الطرف الثالث هو مصفاة النفط في أنتيبسك بمقاطعة تيومين في سبيريا. ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل لهاتين الدعوتين.
وتقدمت شركة التجارية السويسرية New Stream Trading ، بطلب للتحكيم لدى محكمة التحكيم الدولية في لندن بسبب خلاف مع مصفاة النفط المذكورة أعلاه ومع مصرف "سبيربنك". ويزعم المدعي، أن المدعى عليهما تسببا بضرر له بمئات الملايين من الدولارات.
في يوليو الماضي، أشارت صحيفة "كوميرسانت" إلى وجود مزاعم بأن شركة
New Stream Trading مملوكة فعليا من قبل صاحب شركة " New Stream" ديمتري مازوروف، وهي مسجلة رسميا على اسم شقيقته كسينيا.
في 18 مايو، قدمت مصفاة النفط في أنتيبسك، طلب إعلان إفلاس إلى محكمة التحكيم في مقاطعة تيومين.
ووفقا للمحكمة، أشارت المصفاة إلى أن حجم المطالبات المستحقة في القضية بلغ 346.4 مليار روبل.
وفي وقت لاحق، انضمت عدة مصارف، من بينها "بنك أبسولوت" و"بنك موسكو الائتماني"، إلى قائمة دائني المصفاة.
وبعد أن حصل "سبير بنك" على حق الإشراف على المصفاة، قام ببيعها إلى المؤسسة المشتركة " سوكار إنيرجورسورز".
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