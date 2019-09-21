"كلوا حشرات".. كيف يمكن أن يعيش البشر على المريخ؟

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد نقص مصدر الغذاء أمر لم يتم التغلب عليه منذ فترة طويلة، لكن العلماء قالوا الآن، إن مفتاح الازدهار على كوكب المريخ قد يشمل تناول الوجبات الخفيفة من الصراصير وزراعة اللحوم في المختبر.
وضع علماء الكواكب في جامعة فلوريدا في أورلاندو خطة للحفاظ على مستعمرة قوامها مليون شخص، وقال كيث كانون، أحد المشاركين في الدراسة "من المحتمل أن يكون الغذاء هو أصعب شيء يتم الوصول إليه على المريخ".
ويعتقد أن إنشاء مزرعة للحشرات هو استخدام فعال للموارد، حيث يتطلب ذلك كمية صغيرة جدًا من الماء مع توفير وجبة كثيفة من السعرات الحرارية.
وتوصل العلماء إلى ذلك بعد تم تكثيف الجهود المبذولة لتطوير مستعمرة مكتفية ذاتيا على كوكب المريخ في السنوات الأخيرة، حيث تتطلع الشركات التجارية مثل SpaceX إلى إقامة حضارة على الكوكب الأحمر.
وتوجد الطاقة الشمسية والجليد وثاني أكسيد الكربون على سطح المريخ ويعتقد أنها قادرة على إنتاج الطاقة والمياه والأكسجين، ولكن حتى الآن لم يتم اكتشاف أي مواد خام يمكن حصادها للغذاء، حتى بمساعدة مفاعل كيميائي، لذلك اقترح العلماء تربية الحشرات وبجانبها إنشاء وحدة "الزراعة الخلوية" التي من شأنها أن توفر نظامًا غذائيًا.
ويمكن من خلال هذه الوحدة زراعة اللحوم ومنتجات الألبان مثل اللحم البقري والحليب من مزارع في المختبر.
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