الفلاّح عطبرة يحقق فوزًا جديداً في الممتاز

الخليج 365 : تمكّن الفلاّح عطبرة من تحقيق الفوز على ضيفه الرابطة كوستي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. وحسم التعادل بهدفٍ لكل نتيجة الشوط الأوّل، فيما نجح الفلاح في إحراز هدفين. ووصل ممثل عطبرة بهذا الانتصار إلى النقطة السادسة، فيما بقي الرابطة كوستي بلا رصيد.

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