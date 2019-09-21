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قائد الجيش الإيراني يهدد إسرائيل بشدة من التدخل عسكريا في منطقة الخليج

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، إسرائيل من مغبة التدخل والمشاركة العسكرية في منطقة الخليج وبحر عمان.
طهران – سبوتنيك. وقال موسوي في تصريح لوكالة “فارس” الإيرانية، اليوم الجمعة: “إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي خطأ فإن عمره سوف يتقلص إلى أقل من 25 سنة”.
وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: “أستبعد أن يكون الكيان الإسرائيلي لديه الجرأة على الحضور إلى الخليج وبحر عمان”.
وتابع موسوي: “أي طائرة نشعر أنها سوف تشكل تهديد لنا أو مصدر اعتداء وتريد أن تعبر من حدودنا سوف نتعامل معها بشكل قاطع ونسقطها”.
يذكر أن إدارة ترامب تخطط لتشكيل تحالف دولي واستخدام 55 سفينة للقيام بدوريات في المياه البحرية بالقرب من إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حسبما أفادت صحيفة “كيودو” اليابانية في واشنطن، يوم أمس الخميس.

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