“أنصار الله”: تحمل التحالف نتيجة استهداف الحديدة وتهدد بالرد في العمق السعودي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال محمد البخيتي، القيادي في جماعة “أنصار الله” إن هجوم قوات التحالف على الحديدة يعد خرقاً عملياً ورسميا واضحا لاتفاق الحديدة.
وأكد البخيتي لـ”عالم سبوتنيك”، مساء اليوم الجمعة، أن قوات التحالف هم من أعلنوا عن الهجوم على الحديدة، وبأنه “ما اتفقنا عليه في السويد هو وقف إطلاق النار ووقف العدائيات من الجانبين”.
وأشار البخيتي إلى أن الهجوم ألحق أضرارا أثرت على حياة المواطنين الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والوقود ومستلزمات الحياة الأساسية، لافتاً إلى أن التحالف سيتحمل نتيجة ما أقدم عليه وسيكون الرد قريبا في العمق السعودي.
واتهمت جماعة “أنصار الله” اليمنية التحالف الذي تقوده السعودية “بتصعيد خطير” للوضع في الحديدة، بعد أن هاجمت قوات التحالف أهدافا شمالي المدينة الساحلية.
ونفذ التحالف بقيادة السعودية عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، ضد ما وصفها بأنها “أهداف عسكرية مشروعة”.
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