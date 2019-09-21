مسؤول في أرامكو يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف مسؤول تنفيذي في شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل الهجوم الذي نفذته جماعة “أنصار الله” واستهدف منشآت نفطية للشركة يوم السبت الماضي.

نقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول التنفيذي القول إن “الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام”.

كما ذكر أنه “في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورا”. المادة السابقة مواجهة قوية في الممتاز اليوم المقالة القادمة صورة إباحية تضع وزيرا مغربيا تابعا لحزب إسلامي في موقف محرج

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