مواجهة قوية في الممتاز اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحلّ الرابطة كوستي في السابعة من مساء اليوم”الجمعة” ضيفًا على نظيره الفلاّح عطبرة ضمن الجولة الثالثة من منافسة الدوري الممتاز، ويطمح كل طرفٍ إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتطلّع الفلاح عطبرة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى ست نقاط، بعدما بدأ بانطلاقة مثالية وحقق الانتصار على هلال الأبيض في أولى مباريات الممتاز.

وفي المقابل، يأمل الرابطة كوستي تجاوز الخسارة في المرحلة الأولى أمام الهلال الخرطوم، والعودة إلى سكّة الانتصارات.