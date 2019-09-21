اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مواجهة قوية في الممتاز اليوم

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحلّ الرابطة كوستي في السابعة من مساء اليوم”الجمعة” ضيفًا على نظيره الفلاّح عطبرة ضمن الجولة الثالثة من منافسة الدوري الممتاز، ويطمح كل طرفٍ إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتطلّع الفلاح عطبرة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى ست نقاط، بعدما بدأ بانطلاقة مثالية وحقق الانتصار على هلال الأبيض في أولى مباريات الممتاز.

وفي المقابل، يأمل الرابطة كوستي تجاوز الخسارة في المرحلة الأولى أمام الهلال الخرطوم، والعودة إلى سكّة الانتصارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهة قوية في الممتاز اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا