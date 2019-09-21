رسمياً..أنطوني يخطر”فيفا” بشأن مستحقاته المالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أخطر الفرنسي أنطوني الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، مؤكّدًا استلامه كافة مستحقاته المالية بطرف نادي المريخ السوداني، والبالغة”80″ ألف دولار.
ودفع أنطوني برسالة شكرٍ لنادي المريخ لالتزامه بسداد المتأخرات المالية وفق الموعد، واحترامه لقرارات الـ”فيفا”.
ووجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرًا، إنذارًا لنادي المريخ مطالبًا بدفع مستحقاتٍ مالية متأخرة تخص المدرب الفرنسي دييغو غارزيتو وابنه أنطوني نظير فترة عملها مع الفريق، مانحًا النادي مهلة لا تتعدى الـ”30″ يومًا.
والتزام المريخ بسداد المبلغ وفق المدة، بعدما تدخل رئيس نادي السابق جمال الوالي، والتركي أوكتاي ويتكفلا بسداد المستحقات الخاصة بهما.
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