الكاردينال يحمّل حسين الجريف مسؤولية خسارة الهلال لـ”25″ ألف دولار

الخليج 365 :

حمّل رئيس نادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال لاعب الفريق حسين الجريف مسؤولية خسارة النادي لـ”25″ ألف دولار، بعد وداع بطولة محمد السادس للأندية الأبطال، مقرًا بأنّ اللاعب تسبّب في تراجع مستوى الهلال، وظلّ يقع في أخطاءٍ ساذجة، مستدلاً بما حدث في مباراة الوصل الإماراتي بالبطولة العربية.

وقال الكاردينال في تصريحاتٍ لقناة الهلال الفضائية اليوم”الخميس” إنّه صاحب الكلمة الأخيرة في النادي، كاشفًا عن أنّه لم يبتعد عنه وظلّ مراقبًا لكل صغيرةٍ وكبيرة.

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وأضاف” دون شك النادي يهمني ومن ضمن أولوياتي، وبالتالي لم أبتعد عنه وظللت متابعًا لكل التفاصيل طيلة الفترة التي امتدت لما يقارب الخمسة أشهر”.

وأقرّ الكاردينال بأنّ تعيين هيثم مصطفى تمّ للاتفاق التام على أنّه سيكون رجل المرحلة، مبينًا أنّه يعدّ الأنسب لتولي منصب المدرب العام في الهلال، لخبرته وإلمامه بالكثير من الأمور الفنية ولامتلاكه الكفاءة.

وأكّد رئيس الهلال أنّ ناديه بعث بخطاب اعتذارٍ للاتحاد العام لكرة القدم لما بدر في مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي، مقرًا أنّ ما حدث جاء من فئة متعصبّة في التشجيع، متمنيًا ألا تتكرّر مستقبلاً.