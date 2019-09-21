النجم الكندي مينا مسعود: فخور بمصريتي وأحب هذا النجم

شارك النجم المصري الكندي العالمي مينا مسعود، والذي لعب مؤخرا بطولة فيلم "علاء الدين"، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي المنعقد هذه الأيام بمدينة الجونة بالغردقة، وكان هو نجم حفل افتتاح الدورة الثالثة الذي ضم العديد من النجوم من مصر والوطن العربي.

وشهدت حفل الافتتاح تقديم مينا مسعود أول جائزة في عمر مؤسسته "Eda"، التي تم إطلاقها بهدف دعم الفنانين اللذين ينتمون إلى أعراق مختلفة ممن يستحقون الدعم في مجال التمثيل، ولكن نظرا لأصولهم وجنسياتهم تقابلهم صعوبات في التواجد على الساحة الفنية العالمية.

وتابع: "لا أعرف الأجيال الجديدة في مجال التمثيل في مصر، ولكن أسمع من والدتي وأقاربي أن هناك أجيالا جديدة في مجال التمثيل وجميعهم رائعين، ولكنني على المستوي الشخصي أتمنى العمل مع النجم عادل إمام والنجمة يسرا، وأحب أيضا أن أعمل مع الفنان أحمد السقا، فأنا أحب أفلامه جدا، وكنت أستمتع بمشاهدة مشاهد الأكشن التي يقدمها في أفلامه بمصر.

واستطرد: مسيرة الفنان الكبير عادل إمام مسيرة حافلة بالكفاح والتعب والعمل والنجاح أيضا، فقد بدأ مشواره الفني منذ أن كان يقدم مشهدا واحدا، وبالتالي هو واحد من أهم النجوم الملهمين لأي ممثل يريد أن يشق طريقه للوصول إلى هدفه، لذا فأنا أحب عادل أمام وأتمنى العمل معه أيضا إذا كانت هناك فرصة لذلك."

يشار إلى أن مينا مسعود لعب بطولة النسخة الحية لفيلم الرسوم المحركة "علاء الدين"، من إنتاج شركة "ديزني" الأمريكية، وشارك في بطولة الفيلم، نجم هوليوود الأمريكي، ويل سميث، وعرض في السينمات حول العالم بشهر مايو/أيار 2019.