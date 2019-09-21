وكيلة الخارجية الأمريكية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي تترك منصبها

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجمعة إن وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي اندريا تومسون ستترك منصبها.

وذكر بومبيو في بيان ”سوف نفقد ثروتها المعرفية وخبرتها ومهاراتها القيادية“.

كما شكر الوزير الأمريكي تومسون على عملها على مدى 25 عامًا.

ولم يذكر وزير الخارجية أسباب استقالة تومسون التي تولت منصبها في أبريل 2018.

جدير بالذكر أن تومسون كانت كبيرة مفاوضي الاستقرار الاستراتيجي في الولايات المتحدة في الاجتماعات مع روسيا، بما في ذلك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في أغسطس.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" فإن تومسون كان لها دورا في انسحاب إدارة ترامب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

