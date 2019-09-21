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احتجاجات في واشنطن من أجل التغيّر المناخي

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تظاهر آلاف من نشطاء البيئة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، من أجل لفت الانتباه لمخاطر التغيّر المناخي.

وتحت شعار ”إضراب المناخ العالمي“، وبالتزامن مع الاحتجاجات المُنظمة حول العالم من أجل المناخ، نظم آلاف من المحتجين الأمريكيين اعتصاماً في حديقة ”ناشونال مول“ بالقرب من الكونغرس الأمريكي وسط واشنطن.

ووجه المعتصمون انتقادهم الحاد للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إزاء سياساته تجاه التغيّرات المناخية.

وحمل المعتصمون لافتات كُتب عليها عبارات من قبيل: ”ليس لدينا كوكب بديل عن الأرض“، ”لقد حان وقت العمل“، ”أعلنوا حالة الطوارئ من أجل التغيّر المناخي“، ”إذا ماتت الأرض، لن يبقى اقتصادك على قيد الحياة“.

وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الوقوف دون استمرار حالة التغيّرات المناخية السلبية.

ولم تقتصر المظاهرات التي استمرت منذ الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، على واشنطن، بل انطلقت في مدن بوسطن وفلاديفيا وبورتلاند أيضاً.

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