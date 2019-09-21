مصر.. مصرع 3 أشقاء إثر سقوطهم في ”منهل“ صرف صحي

وفي تفاصيل الواقعة بعد معاينة الحادث، أفادت المعاينة بأن عددًا من رجال قرية ”طما فيوم“، تتبع محافظة بني سويف، سقطوا داخل خزان صرف صحي منزلي ولقوا مصرعهم في الحال بعدما فشل أربعة آخرون في إنقاذهم وأصيبوا بإصابات متوسطة.
وتبين من فحص الجثث ومعاينة موقع الحادث، أنه أثناء قيام 3 أشقاء بتطهير خزان صرف صحي انهار عليهم، ولقوا مصرعهم في الحال، وأعمارهم 45 و35 و27 عامًا، وأصيب 4 آخرون من أهالي القرية، أثناء محاولتهم إنقاذ المتوفين.
ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الضحايا والمصابين، إلى مستشفى إهناسيا المركزي بالمحافظة.
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