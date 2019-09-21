أي طريق يريد؟.. هذا شرط نتنياهو لترك الحياة السياسية

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، عن جهود حثيثة يبذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل العفو عنه في قضايا فساده من رئيس الدولة رؤوفين ريفلين.

وبحسب القناة العبرية 13، فإن نتنياهو يدرس منذ عدة شهور بشكل سري وغير معلن، إمكانية التقدم بطلب عفو عن جميع قضاياه من الرئيس الإسرائيلي، في مقابل تركه للساحة السياسية.

ووفقاً القناة العبرية، فإن ”نتنياهو تحدث مع شخص واحد على الأقل حول هذه المسألة، معربا عن التشاؤم حول ما إذا كان الرئيس ريفلين سيوافق على هذا الاقتراح“.

وتلاحق مجموعة من قضايا الفساد المالي والإداري، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل توقعات بتقديمه للقضاء الإسرائيلي تمهيدا لمحاكمته وحبسه، تزامنا مع تراجع حزب الليكود الذي يرأسه في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي وقت سابق، قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 13 إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية السعي للحصول على عفو في القضايا التي من المحتمل أن يدان فيها، وذلك مقابل مغادرة الساحة السياسية.

وذكرت القناة الخاصة، مساء الجمعة، أنّ نتنياهو “يدرس منذ شهور بشكل سري، إمكانية طلب عفو من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مقابل تركه الحياة السياسية”.

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وأوضحت أنّ نتنياهو تحدث مع شخص واحد على الأقل، حول هذه المسألة (لم تحدد من هو)، لكنه “متشائم” حول ما إذا كان (ريفلين) سيوافق على هذا الاقتراح.

وأوضحت القناة أن النائب العام أفيخاي مندلبليت سيرفض هذا المقترح بشكل حاسم، لأن في ذلك تجاوزات قانونية.

وأشارت القناة إلى أنّ رئيس المعارضة السابق يتسحاق هيرتسوغ، قد يكون حلقة الوصل بين نتنياهو والرئيس ريفلين، لعرض مقترح العفو عن رئيس الوزراء مقابل تركه الحياة السياسية، لكن الأخير نفى تورطه بذلك.

ونوهت القناة إلى أنّ متحدثا باسم نتنياهو نفى، الخميس، نية الأخير الوصول إلى صفقة التماس، بشأن القضايا التي قد يوجه فيها لائحة اتهام ضده.

ويخشى نتنياهو أن يؤدي عجزه عن تشكيل حكومة برئاسته إلى منع سن قوانين حصانة تمنع محاكمته في ثلاث قضايا فساد يواجه فيها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويتوقع أن تبدأ محاكمته فيها بعد جلسة الاستماع الأولى المقرر عقدها بدايات أكتوبر/تشرين الأول المقبل.