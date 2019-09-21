موسكو تؤكد لطرابلس دعمها لوحدة ليبيا وبناء عملية سياسية هناك

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، القائم بالأعمال المؤقت لدولة ليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".

وجاء في البيان أيضا أن بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.

ومنذ أيام، صرحت الخارجية الروسية بأن الحل العسكري غير مجد في ليبيا.

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ونقل الموقع الرسمي للخارجية عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أن عدم قدرة أحد طرفي الصراع في ليبيا على كسب المعركة يشير بوضوح إلى عدم جدوى محاولات حل النزاع بالقوة.

ووصفت زاخاروفا الأوضاع في ليبيا بالسيئة، محذرة من توسيع دائرة الاشتباكات، وطالبت جميع أطرافها بالعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد سبل للخروج من الأزمة، وضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية دعم واشنطن للدور التنسيقي للأمم المتحدة في شخص المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، لمواصلة تقديم كل المساعدة الممكنة.