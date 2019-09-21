خالد بن سلمان يوجه "رسالة" للشعوب العربية.. ماذا قال؟

اتهم نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إيران بـ"استغلال المستضعفين لحماية أمنها".

وقال الأمير خالد، شقيق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في سلسلة تغريدات نشرها مساء الجمعة: "يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه".

ودعا الشعوب العربية وخاصة اليمني، إلى فهم أن "النظام الإيراني ينظر إلى مؤيديه كأداة"، بحسب تعبيره.

وأضاف بن سلمان: "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وختم بالقول: "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم".

تصريحات بن سلمان تأتي على خلفية موجة جديدة من التصعيد في المنطقة بعد تعرض السعودية، يوم 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة إيرانيا استهدف منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" العملاقة وأسفر عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي.

وعلى الفور اتهمت الولايات المتحدة، أكبر حليف السعودية، إيران بالوقوف وراء هذه العملية، بينما قال التحالف العربي بقيادة المملكة، الذي ينشط في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا وضد الحوثيين، إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم إيرانية، بينما تنفي طهرا وجود أي صلة لها بالحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء والتابع للحوثيين، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة سلام تشمل وقف أي هجمات من السعودية، داعيا إياها إلى الرد بالمثل على هذا الإجراء.

و أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الجديدة التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، تستهدف "كيانات إيرانية تدعم إرهاب النظام والعدوان الإقليمي"، مؤكدًا أن مهاجمة الدول "له ثمن"، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطنية التابع له، وكذلك شركة "اعتماد تجارات بارس"، وهي شركة مقرها إيران، يقول بومبيو إنه ثبت أنها تخفي تحويلات مالية لصالح عمليات شراء عسكرية.

وأضاف بومبيو أن "هذه الكيانات تدعم إرهاب النظام والعدوان الإقليمي عبر تمويلها الحرس الثوري، وهو منظمة إرهابية، وفيلق القدس التابع له، وحزب الله"، والقوات التي تدير حروبًا بالوكالة لصالح طهران، حسب تعبيره.

واتهم بومبيو إيران بالقيام بـ"محاولة فاشلة لتعطيل الاقتصاد العالمي" من خلال مهاجمة منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

ووصف بومبيو الهجوم على أرامكو بأنه كان "عملا عدوانيًا، متطورًا في تخطيطه، وقحًا في تنفيذه"، لافتا إلى أن الأدلة تشير إلى إيران، إيران فقط... ونتيجة لذلك، أمر الرئيس ترامب إدارته بزيادة العقوبات التاريخية القائمة بالفعل على الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب بالعالم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "مهاجمة الدول الأخرى وتعطيل الاقتصاد العالمي له ثمن"، مُشددًا على أنه يجب محاسبة النظام في طهران من خلال العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي.

وقال بومبيو إن "حملة الضغط القصوى ستستمر لزيادة خسائر إيران حتى تتراجع عن سياساتها المُزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم".

وفي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أجرى وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى السعودية والإمارات، لبحث تداعيات الهجوم على معملين تابعين لأرامكو، الذي أعلن الحوثيون تبنيهم مسؤولية تنفيذه، وتنفي طهران الاتهامات المُوجهة إليها بالضلوع فيه.