مبالغ جنونية لشراء دور في "طابور آيفون الجديد" في موسكو

يتسابق عشاق "آيفون" في كل عام للوقوف في طوابير طويلة لمدة يوم كامل أحيانا ليكونوا من أول المشترين لأجهزة "آبل" الجديدة، فكم يحصل بعض هؤلاء الأشخاص ليبيعوا دورهم في تلك الطوابير؟

ومن أبرز الطوابير التي تشهدها محلات بيع أجهزة "آبل" كل سنة، تلك التي تنتظم في مدينة موسكو، فهذه السنة وككل سنة، شهد متجر "آبل" الموجود في شارع تفيرسكايا وسط المدينة تجمعات كبيرة لشراء "آيفون" الجديد في يوم إطلاقه الرسمي، واستغل بعض الناس المتواجدين في تلك الطوابير هوس البعض الآخر بالحصول على تلك الأجهزة وباعوا أدوارهم في الطابور بمبالغ وصلت إلى 500 ألف روبل أحيانا (ما يعادل 7800 دولار).

وفي مقابلة مع الصحافة، قال أحد الذين تواجدوا في تلك الطوابير في موسكو: "لا أملك الرغبة بشراء هاتف آيفون الجديد لكني وقفت لأبيع دوري في الطابور والحصول على بعض المال، لقد عرض علي شخص يريد الحصول على هاتف iPhone 11 Pro Max شراء دوري في الطابور مقابل 30 ألف روبل (نحو 465 دولارا)".

ومن بين المدن التي تشهد حشودا كبيرة لشراء "آيفون" الجديد كل عام أيضا مدينة دبي في الإمارات العربية، فكل سنة يحتشد الآلاف في طوابير كبيرة في المراكز التجارية للحصول على تلك الهواتف في أول يوم من إطلاقها في الأسواق.