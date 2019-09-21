تركيا.. فتح تحقيق جديد مع المعارض دميرطاش

أعلن زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، أن النيابة العامة فتحت قضية جديدة ضده، يتهم فيها بالإرهاب.

وأضاف دميرطاش في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن المدعي العام في أنقرة طلب اعتقاله من جديد، فيما قدم فريق الدفاع عنه طلب الإفراج عنه بكفالة.

وكتب دميرطاش، مخاطبا الأتراك: "لا يوجد هناك قضاء ولا عدالة ولا قانون ولا قضاة، ليس فقط لنا بل ولكل واحد منكم".

وأشارت "رويترز" إلى أن النيابة العامة في أنقرة لم تعلق على الموضوع على الفور.

يذكر أن دميرطاش زعيم حزب يساري مؤيد للأكراد، لا يزال في السجن منذ نحو 3 أعوام، وهناك قضايا ضده يتعلق معظمها بتهم الإرهاب.

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وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و8 أشهر في سبتمبر الماضي في إحدى القضايا. ويطالب محامو دميرطاش بخصم الفترة التي أمضاها بالسجن من هذا الحكم، الأمر الذي يجعل الإفراج عنه بكفالة ممكنا.

بدأ حياته السياسية عضواً في حزب "المجتمع الديمقراطي" اليساري الكردي عام 2007 ونائباً عنه في البرلمان قبل أن تحظره المحكمة الدستورية العليا عام 2009 بحجة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني. أصبح لاحقاً نائباً عن حزب "السلام والديمقراطية" اليساري الكردي الذي حظرته المحكمة للأسباب ذاتها، ثم أسس مع الصحافية والناشطة النسوية فيجي يوكسيكداغ حزب "الشعوب الديمقراطي" عام 2014 الذي يحاول تجميع أجنحة اليسار السياسي في حزب واحد. خاض ديميرتاش الانتخابات الرئاسية التركية عام 2014 وحل ثالثاً بـ9.77% من الأصوات .

دخل انتخابات 2014 و 2015 م عن حزب الشعوب الديمقراطي HDP . وهو احد المرشحين لرئاسة تركية في الانتخابات الرئاسية 2018، رغم كونه مسجون منذ نحو 20 شهرا بتهم أمنية وليس هناك حكم بالإدانة ضده.