إثيوبيا تصعد … نواصل بناء سد النهضة ولن يوقفنا أحد عن التنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، إن المفاوضات الجارية بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة لن تؤثر في عملية مواصلة بناء السد.

وأضاف أن عملية بناء السد تسير وفقا للجدول الزمني وستكتمل حسب الجدول الزمني الذي وُضع له، ولن يؤثر التفاوض فيها مطلقا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وأشار إلى أن إثيوبيا دولة ذات سيادة، وأنها سوف تستمر في استخدام مواردها المائية ولن يوقفها أحد في خطتها التنموية.

وكشف المتحدث الرسمي عن رغبة إثيوبيا في استمرار اجتماع لجنة الخبراء المستقلة، المكونة من 15 عضوا من الدول الثلاث.

وذكر أن الاستفادة من سد النهضة لا تقتصر على إثيوبيا فحسب، بل للسودان ومصر وكذلك البلدان الأفريقية الأخرى، وأنه مشروع أفريقي سيربط البلدان الأفريقية ببعضها.

ورفضت إثيوبيا اقتراح مصريا قالت إنه يعارض حقها في استخدام مواردها الطبيعية ويبطئُ خطتها التنموية المستقبلية في استخدام نهر النيل.

وكان سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي قال في مؤتمر صحفي قبل يومين إن أديس أبابا، ترفض المقترح المصري، بشأن تشغيل سد النهضة.

وقال: “الاقتراح المقدم من مصر صدر من جانب واحد، ولم يأخذ بالاعتبار أي من الاتفاقيات السابقة الموقعة”.

وتابع: “لا يمكننا الموافقة على هذا الأمر، وسنعد مقترحا مضادا”.