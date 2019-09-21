غوتيريش يحذر من صراع ضخم في الخليج ستترتب عليه نتائج كارثية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة تمتع المجتمع الدولي بأعصاب حديدية للحيلولة دون وقوع حرب في الخليج، تترتب عليها آثار كارثية.

أعرب غوتيريش في مقابلة مع CNN عن قلقه للغاية من تزايد التوتر في منطقة الخليج بعد استهداف منشآت نفطية في السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة في منطقتي بقيق وخريص.

وقال “أرسلت أمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها وفي الوقت ذاته أنا أعتبر هذا تصعيدا خطيرا للغاية أدينه بالكامل ويحتاج إلى أعصاب حديدية من المجتمع الدولي للحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعا ضخما في الخليج تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم”.

وردا على سؤال عما إذا كانت السعودية وإيران على شفا حرب قال غوتيريش: “آمل لا، وأعتقد أن من المهم كما قلت تجنب صراع ضخم في الخليج ستترتب عليه نتائج كارثية على المنطقة وأيضا على العالم”.