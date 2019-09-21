ماكرون يؤكد دعم فرنسا الكامل للبنان ويطالب دول المنطقة بضبط النفس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، أن لبنان يمكنه الاعتماد على فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

باريس- سبوتنيك. قال ماكرون، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني، “لبنان يمكنه الاعتماد على فرنسا ونحن متمسكون بالأمن والاستقرار في المنطقة”، داعيا “الجميع في المنطقة إلى ضبط النفس”.

وشدد ماكرون، على أن “فرنسا تقف إلى جانب لبنان في أزمة اللاجئين السوريين، الأزمة التي لن تحل بأسابيع ويجب في نهاية المطاف أن يعود اللاجئون لبلادهم”.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لفرنسا لدعم استقرار واقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن فرنسا ستمنح بلاده قرضا بقيمة 400 مليون يورو.