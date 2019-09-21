الأمم المتحدة تعلن مقتل 28 نازحا في شمال الكونغو الديمقراطية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا في إقليم بشمال البلاد خلال اليومين الماضيين.
واستهدفت سلسلة من الهجمات في شمال شرق الكونغو المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين فروا من تجدد الاشتباكات العرقية في الأشهر الأخيرة بين مزارعين ورعاة، وفقا لرويترز.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إن المهاجمين أجهزوا على الناس في مخيمات للنازحين وقرى في جميع أنحاء إقليم إيتوري بما في ذلك قرب إحدى قواعدها المؤقتة.
ومنذ أوائل يونيو/حزيران، قتلت أعمال العنف ما يربو على 200 شخص وأدت إلى نزوح 300 ألف آخرين.
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