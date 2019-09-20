استقالة نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، اليوم الجمعة، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح والأمن الدولي أندريا طومسون ستغادر منصبها .
وقال بومبيو في بيان مكتوب، وفقاً لـ "سبوتنيك": "سوف نفتقد معرفتها وخبرتها وصفاتها القيادية"، كما شكر طومسون على عملها على مدى 25 عاماً. ولم يذكر وزير الخارجية أسباب الاستقالة، وكانت طومسون قد تولت منصبها فيأبريل 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن طومسون كانت كبيرة مفاوضي الاستقرار الاستراتيجي في الولايات المتحدة في الاجتماعات مع روسيا، بما في ذلك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في آب/أغسطس، ومعاهدة " ستارت-3".
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