خبراء يطالبون الحكومة بإعطاء أولوية لمعاش الناس

طالب خبراء أكاديميون ومحللون سياسيون وقيادات حزبية يوم الجمعة، الحكومة الانتقالية بضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لقضايا المواطنين والاهتمام بمعاش الناس، ورأوا أن متطلبات الحياة اليومية للمواطن تُعد من الضروريات الأساسية ضمن قائمة الحقوق.

وقال الخبير الأكاديمي د.أسامة محمد سعيد، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الأزمات الحياتية اليومية التي تواجه المواطن في حالة ازدياد وتصاعد بصورة متسارعة، مشيراً في هذا الخصوص إلى استمرار أزمة الوقود والخبز فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات، مؤكداً أن أزمة المواصلات بالخرطوم ظلت بدون حل مما تسبب في إشكالات لدى المواطنين.

من جانبه قال رئيس حزب الغد الديمقراطي، نورين عبدالغفار، إن الجهد الحكومي يجب أن يوجه ليصب في متطلبات المواطنين الضرورية من خبز، ووقود ومواصلات، وكهرباء باعتبارها من أسباب قيام الثورة، وذلك قبل الحديث عن عودة اليهود.

وأكد بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية كانت من الأسباب الرئيسية في تفجر الأوضاع.

من جهة ثالثة أوضح أستاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية، د. أحمد أبوقرجة، أن متطلبات الحياة اليومية للمواطن تعد من الضروريات الأساسية ضمن قائمة الحقوق، الأمر الذي يتطلب وجود أفكار ومقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية لتحقيق أهداف الثورة.