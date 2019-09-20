مطالبة عضو مجلس السيادة ” عائشة موسى” ‏ بوقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان تثير جدلاً على تويتر

اثار تصريح عضو مجلس السيادة السوداني ” د. عائشة موسى السعيد ” بوقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان، جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الإجتماعي خاصة صفحة البي بي سي على تويتر بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وكانت “عائشة” قد قالت خلال إستضافتها يوم الجمعة، ببرنامج بلاقيود بالبي بي سي : ” لابد من وقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان لأنه بلد متعدد الأديان”، مضيفة: ان السودان بلد متعدد الأعراق والأديان نريد ان نحافظ على أهل السودان جميعهم مسلمين أو مسيحيين او أديان أخرى.

مما أثار حفيظة عدد من السودانيين ردوا عليها : “كأن الاسلام قد ظلم الأديان” ، وعلق أبوأحمد في إشارة للقناة التي أجرت اللقاء ‏‎‎” معناها المخابرات البريطانية لا تريد إستقراراً في السودان وبهذه الحلقة تدعو الجماعات المتطرفة الى الاستعداد”.

فيما غرد “أبوبكر مصطفى”‏‎‎: يعنى رب العباد قال و رضيت لكم الإسلام دينا و هذه تقول لا. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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