جهاز المخابرات يُحبط عملية تهريب أجانب عبر السودان

أحبط جهاز المخابرات العامة، عملية لإحدى عصابات تهريب البشر خلال مُحاولتها إدخال (11) أجنبياً، من بينهم طفلة للبلاد بصورة غير شرعية عبر الحدود مع إحدى دول الجوار.

وأكّدَت التحريات مع المُتّهمين المُتسلِّلين، أنّهم كانوا ينوون تهريب الأجانب لأحد موانئ البحر الأبيض المتوسط نظير (1500) دولار للشخص الواحد.

وقال الناطق باسم جهاز المخابرات حسب (أس. أم. سي) اليوم (الجمعة)، إنّه تَمّ التحفُّظ على المُتّهمين في بلاغ التّسلُّل للأراضي السودانية دون الحُصُول على الأُذونات والأوراق الرسمية كَمَا هو مُتّبعٌ في القوانين السودانية، وأشار لتسليم المُتّهمين إلى الشرطة التي تابعت مع النيابة إجراءات البلاغ تَوطئةً لتقديمهم للمحكمة المُختصة