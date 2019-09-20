السفير المصري: زيارة "حمدوك" للقاهرة وضعت أسساً متينة لعلاقات البلدين

أكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، أن زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك للقاهرة، وضعت أسسًا متينة للعلاقات على كافة المستويات، وأوضح أن استضافة بلاده لاجتماعات “الجبهة الثورية” و”نداء السودان” تأتي في إطار مساندة القاهرة لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

وقال عيسى حسب (إس إم سي) اليوم (الجمعة)، إن القاهرة لها علاقات مميزة مع كافة الأطراف السودانية وتقف على مسافة واحدة من جميع المكونات السودانية، وأكد مقدرة أبناء السودان على تجاوز العقبات التي تعترض عملية السلام. وأوضح أن موقف مصر ثابت ومبدئي في استكمال مشروعاتها السياسية والتنموية، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات إستراتيجية مشتركة بالبلدين سيتم الإعلان عنها قريباً، وتابع “استقرار السودان من استقرار مصر وسندعم استقرار السودان حتى يعم الاستقرار المنطقة ودول الجوار”.